Le réservoir de l’équipe de France impressionne l’Europe, l’Angleterre craint le pire pour Tottenham

L’armada des Bleus impressionne

Une équipe de France « décoiffante » comme l’illustre le journal L’Equipe ! Les Bleus ont clôturé de la meilleure des manières leur tournée américaine en s’imposant 3-1 face à la Colombie, et ce, malgré le turnover total effectué par Didier Deschamps. Les 11 joueurs ont changé au coup d’envoi, mais cela n’a pas empêché l’équipe de France de déployer son jeu, d’être impressionnante offensivement et d’inscrire trois buts face à des Colombiens dépassés par le talent des Bleus. Pour la 10ᵉ fois de suite, les joueurs de Didier Deschamps ont inscrit au moins deux buts dans un match, une belle série qui se confirme, même quand les têtes d’affiche débutent sur le banc de touche. « Le printemps des promesses » ajoute le quotidien après un rassemblement plus qu’abouti pour l’équipe de France. Didier Deschamps et ses joueurs ont gagné les deux matches avec la manière et contre deux équipes de qualité. Outre les succès, l’enseignement à tirer est qu’ils sont très nombreux à candidater pour une place au Etats-Unis. Quel réservoir impressionnant pour Didier Deschamps ! Hier, c’est Désiré Doué auteur d’un doublé et Marcus Thuram qui ont inscrit les trois buts français, eux qui sont pourtant relégués au statut de remplaçant dans la hiérarchie. Très belle performance également de Maghnes Akliouche qui s’impose petit à petit dans cette équipe de France après des débuts un peu timides. Le Monégasque a été très disponible, juste techniquement et surtout à l’aise dans le dernier geste. Même chose pour Rayan Cherki qui a été au niveau sans en faire trop. Et ce vivier affolant, la presse ne manque pas de le souligner. « Séduits et emballants » titre le journal Le Figaro. Et l’optimisme dépasse les frontières. « La France a deux équipes » titre le journal Marca. Si le champion d’Europe en titre s’avance comme le favori pour la prochaine Coupe du Monde, il sait que l’équipe de France sera au rendez-vous et l’une des équipes à battre au Mondial.

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La presse inquiète pour Tottenham

L’aventure d’Igor Tudor à Tottenham a officiellement pris fin hier. Les Spurs ont annoncé le départ du technicien d’un accord commun après seulement 44 jours à la tête du club londonien. Le Croate n’aura jamais été en mesure de redresser la barre d’un club qui coule dans les bas-fonds de la Premier League. La presse anglaise est loin d’être tendre au sujet du passage d’Igor Tudor « horrible » comme l’écrit le Daily Mirror. La comparaison est assez dingue, mais voici ce qu’on peut lire dans les colonnes du média anglais : « Il y a eu un débat populaire parmi les fans pour savoir si Tottenham relégué serait une histoire plus folle que Leicester qui remporte le titre en 2016 ». Le Daily Mail prolonge cette pensée en expliquant qu’Igor Tudor a laissé les Spurs au bord de l’abîme. Appelé comme pompier de service, l’ancien entraîneur de l’OM n’a pas réussi à faire passer son message et l’histoire commence à se répéter quand on observe ces dernières expériences. La méthode Tudor est brutale et sûrement pas adaptée pour sauver un club au fond du trou et avec le moral dans les chaussettes. Hormis une victoire anecdotique contre l’Atlético de Madrid, Igor Tudor n’a pas gagné un seul match avec Tottenham. Maintenant, les Spurs ont 72h pour sauver le club et trouver un nouvel entraîneur.

La tension monte en Italie

La tension ne fait que monter en Italie à la veille de la finale de barrage contre la Bosnie. Une place en Coupe du Monde se joue et après avoir manqué les deux dernières, la Squadra Azzurra joue gros. Gennaro Gattuso a déjà expliqué qu’il s’agissait du match le plus important de sa carrière et il se jouera dans un climat hostile, encore plus après la vidéo polémique des joueurs italiens qui ont célébré la qualification de la Bosnie. Au-delà du public qui sera à la hauteur de l’événement, la Bosnie comptera aussi sur son quadragénaire favori : Edin Dzeko. L’attaquant de Schalke 04 vient de fêter ses 40 ans le 17 mars dernier et il reste la menace principale pour l’Italie. Dzeko a une carrière impressionnante et il est toujours aussi professionnel, y compris sur l’hygiène de vie. Tant de détails qui ont de quoi effrayer la défense italienne qui a moins d’expérience que l’ancien buteur de Manchester City.