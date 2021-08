OM : Jordan Amavi encense les nouvelles recrues

Dans un entretien accordé à l'Équipe, le latéral gauche de l'Olympique de Marseille Jordan Amavi (27 ans) a été interrogé sur les nouvelles recrues, arrivées lors de ce mercato estival : «Il y a une bonne osmose, ils se sont très vite acclimatés, ils ont répondu présent lors des rencontres. Personne ne reste dans son coin. Cela, c'est très bien. Mattéo (Guendouzi) est une très grande gueule. Konrad (de la Fuente) parle français, mais il est très timide. Gerson, lui, il a appris à dire "très, très, très fatigué"!»

L'ex-international espoirs français (10 sélections) a également avoué être impressionné par les prestations en amicaux et en préparation de Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente : «J'aime bien Ünder. Le match contre le Servette de Genève (victoire de l'OM 3-1 le 15 juillet) ! Sans toucher le ballon, il fait une feinte de corps, le mec tombe. Il est vif, il a une belle patte gauche. Konrad, de l'autre côté, on le découvre. Moi, je l'ai eu au marquage à l'entraînement, il est chiant, il ne s'arrête pas. C'est compliqué à contenir ce type de joueurs, ils veulent tout le temps le ballon, ils ne sont jamais fatigués», peut-on lire dans les colonnes de l'édition du jour du quotidien.