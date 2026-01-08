Real Madrid : Xabi Alonso détruit Diego Simeone devant les médias !
La brouille entre Vinicius Jr et Diego Simeone est très mal passée chez l’entraîneur du Real Madrid, qui s’en est pris à son homologue colchonero.
Les images font déjà le tour des médias espagnols. En première période, Diego Simeone a ainsi chambré Vinicius Jr, tentant de le déstabiliser. « Il va te virer, Florentino (Pérez, NDLR) va te virer ! Retiens ce que je dis », a lancé le coach argentin au Brésilien. On a ensuite vu El Cholo discuter avec Dani Carvajal à la pause, probablement au sujet de Vini. En fin de match, lorsque le numéro 7 du Real Madrid a été remplacé, l’entraîneur colchonero a encore pris à partie l’attaquant, lui indiquant d’écouter les sifflets des fans madrilènes présents dans le stade.
Des tentatives de déstabilisation du joueur qui ont d’ailleurs bien fonctionné, puisque l’ancien de Flamengo a été particulièrement mauvais ce soir encore. Après la rencontre, Diego Simeone n’a pas voulu s’exprimer sur ce sujet. « Je n’ai rien à dire de plus. Ce qui se passe sur le terrain, ça s’arrête sur le terrain, rien à dire. Je respecte tous les joueurs du Real Madrid, j’ai dit à Carvajal ce qu’on voyait sur le terrain », a-t-il expliqué à Movistar.
Alonso l’a mauvaise
Une attitude qui n’a pas plu du tout à Xabi Alonso. Les caméras de la rencontre ont d’ailleurs pu filmer le coach merengue s’en prendre à Simeone pendant le match. « Cholo, concentre-toi sur tes affaires », lui a ainsi lancé le Basque, qui a aussi interpellé l’arbitre sur le comportement de Simeone : « il ne doit pas parler ! ». Puis, devant les caméras de Movistar après le match, l’ancien international espagnol a clashé son collègue de profession.
« Je n’ai pas aimé. J’ai vu que le Cholo lui a dit quelque chose, et pour moi ça transgresse le respect qu’il faut avoir avec ses collègues. Après j’ai vu ce qu’il lui a dit, je n’aime pas qu’on s’adresse comme ça à mes coéquipiers (sic). Moi je suis toujours respectueux avec les joueurs de l’autre équipe. Ce n’est pas acceptable », a lancé le coach, qui a indiqué avoir parlé avec Vinicius Jr de cette histoire. « Ce n’est pas un exemple de fair-play, il faut respecter, et il y a des limites à ce qui peut se passer sur le terrain », a-t-il ajouté ensuite en conférence de presse. Bonne ambiance à Madrid !
