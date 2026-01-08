Real Madrid : Xabi Alonso détruit Diego Simeone devant les médias !

Les images font déjà le tour des médias espagnols. En première période, Diego Simeone a ainsi chambré Vinicius Jr, tentant de le déstabiliser. « Il va te virer, Florentino (Pérez, NDLR) va te virer ! Retiens ce que je dis », a lancé le coach argentin au Brésilien. On a ensuite vu El Cholo discuter avec Dani Carvajal à la pause, probablement au sujet de Vini. En fin de match, lorsque le numéro 7 du Real Madrid a été remplacé, l’entraîneur colchonero a encore pris à partie l’attaquant, lui indiquant d’écouter les sifflets des fans madrilènes présents dans le stade.

La suite après cette publicité

Des tentatives de déstabilisation du joueur qui ont d’ailleurs bien fonctionné, puisque l’ancien de Flamengo a été particulièrement mauvais ce soir encore. Après la rencontre, Diego Simeone n’a pas voulu s’exprimer sur ce sujet. « Je n’ai rien à dire de plus. Ce qui se passe sur le terrain, ça s’arrête sur le terrain, rien à dire. Je respecte tous les joueurs du Real Madrid, j’ai dit à Carvajal ce qu’on voyait sur le terrain », a-t-il expliqué à Movistar.

Alonso l’a mauvaise

Une attitude qui n’a pas plu du tout à Xabi Alonso. Les caméras de la rencontre ont d’ailleurs pu filmer le coach merengue s’en prendre à Simeone pendant le match. « Cholo, concentre-toi sur tes affaires », lui a ainsi lancé le Basque, qui a aussi interpellé l’arbitre sur le comportement de Simeone : « il ne doit pas parler ! ». Puis, devant les caméras de Movistar après le match, l’ancien international espagnol a clashé son collègue de profession.

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas aimé. J’ai vu que le Cholo lui a dit quelque chose, et pour moi ça transgresse le respect qu’il faut avoir avec ses collègues. Après j’ai vu ce qu’il lui a dit, je n’aime pas qu’on s’adresse comme ça à mes coéquipiers (sic). Moi je suis toujours respectueux avec les joueurs de l’autre équipe. Ce n’est pas acceptable », a lancé le coach, qui a indiqué avoir parlé avec Vinicius Jr de cette histoire. « Ce n’est pas un exemple de fair-play, il faut respecter, et il y a des limites à ce qui peut se passer sur le terrain », a-t-il ajouté ensuite en conférence de presse. Bonne ambiance à Madrid !