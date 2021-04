Paul Pogba va avoir le droit à son documentaire !

Amazon Prime a annoncé ce mercredi la sortie d’une série documentaire sur Paul Pogba. Elle sera disponible en 2022. Ce n’est pas la première fois que la plate-forme de vidéo produit des documentaires sportifs puisqu’elle avait déjà réalisé des séries sur Raphael Varane, Toni Kroos, Sergio Ramos, Fernando Torres ou encore l’épopée du PSG lors du Final 8 de Ligue des champions.

Paul Pogba, dont les apparitions sont rares dans la presse, va donc avoir le droit à sa propre docu-série qui s’intitulera « The Pogmentary ». Elle sera produite par Black Dynamite qui avait déjà réalisé des documentaires sur Karim Benzema, Nicolas Anelka ou encore Teddy Rinner. « Paul Pogba ouvrira toutes les portes et racontera sans concession ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il offrira un accès inédit à sa vie, un regard unique sur sa carrière et ses aspirations pour le futur. Les membres Prime découvriront son univers grâce à des images inédites de son enfance, des conversations intimes avec ses proches et le suivront dans son quotidien exceptionnel », a détaillé Amazon. Le Champion du monde français devrait être co-producteur de la série.