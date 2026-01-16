Menu Rechercher
Louis Leroux prolonge son aventure au FC Nantes

Par Tom Courel
1 min.
Louis Leroux avec le FC Nantes @Maxppp

C’est officiel pour Louis Leroux (19 ans) ! Le jeune joueur de l’Équipe de France Espoirs annonce sa prolongation avec le FC Nantes en Ligue 1. Il signe donc un nouveau contrat de quatre ans et demi qui l’engage jusqu’en 2030 avec l’actuel seizième du championnat. Mal embarqués cette saison, les Canaris misent sur ce talent afin de faire progresser l’avenir de la formation. Pour indiquer la bonne nouvelle, une vidéo a d’ailleurs été publiée par son club.

FC Nantes
L’histoire continue, ici.
Voir sur X

Pour rappel, le tricolore avait été victime d’une lésion au quadriceps gauche, lors du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs. Cette indisponibilité avait duré jusqu’au début de la trêve hivernale. Il a repris du rythme contre l’OM il y a maintenant deux semaines (0-2), et continue de se remettre en jambes (13 matchs de Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive).

Pub. le - MAJ le
