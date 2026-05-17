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CdM 2026, EdF : aucune inquiétude pour Manu Koné

Par Valentin Feuillette
1 min.
Manu Koné @Maxppp
Rome 2-0 Lazio

Touché par une gêne musculaire cette semaine, Manu Koné a été préservé par l’AS Roma et n’a pas disputé le derby remporté face à la Lazio ce dimanche (2-0). Une absence qui aurait pu inquiéter le staff de l’Equipe de France à un mois de la Coupe du Monde 2026 alors que le milieu français a déjà connu deux lésions musculaires depuis le début de l’année.

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Mais la situation ne suscite pas d’alerte particulière. L’ancien joueur de Toulouse a simplement été ménagé par précaution et devrait être disponible pour le dernier match de la saison romaine, dimanche prochain sur la pelouse du Hellas Vérone. Une bonne nouvelle donc pour les Bleus à un mois du Mondial nord-américain.

Pub. le - MAJ le
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