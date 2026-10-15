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Nike et le FC Barcelone dévoilent une nouvelle collection exclusive en collaboration avec Tyler, The Creator

Par Maxime Barbaud
1 min.
Crédit photo : FC Barcelone
Barcelone Real Madrid

À l’approche d’un Clasico très attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid (dimanche 25 octobre, 21h), le club catalan et Nike dévoilent une nouvelle collection exclusive en collaboration avec Tyler, The Creator, l’un des artistes les plus influents de la scène musicale et culturelle contemporaine, et fondateur de GOLF WANG. Cette collection de 11 pièces associe l’identité blaugrana à l’univers créatif de l’artiste américain. Elle sera disponible dès le 15 octobre, à l’occasion de l’ouverture de (The) Creator’s Àgora, un espace culturel tourné autour de l’art, la photographie et de la musique, imaginé par la marque à la virgule dans la cité catalane destiné à accueillir le public avant le Clasico.

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«Cette collection transpose cette vision dans l’univers de la mode, avec l’ambition de rapprocher l’identité du Barça des nouvelles générations et des communautés culturelles du monde entier. La collection s’articule autour d’une idée centrale : "It means more than just fútbol"», informe le communiqué. Ce maillot, qui sera donc porté face au Real Madrid, s’inscrit dans la tradition récente du club de collaborer avec des artistes de renommée internationale comme Rosalia, Ed Sheeran, Travis Scott, KAROL G, Olivia Rodrigo et même les Rolling Stones.

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