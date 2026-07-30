Un joueur de Lecce est porté disparu depuis le 12 juillet !

Où est passé Lameck Banda ? C’est la question que tout le monde se pose du côté de Lecce. Attendu à la reprise le 12 juillet dernier, l’attaquant zambien de 25 ans ne s’est finalement pas présenté, invoquant des problèmes logistiques et administratifs. Aperçu à l’aéroport de Lusaka, la capitale de la Zambie, Lameck Banda semblait être sur le point de revenir en Italie le 23 juillet mais il n’a finalement pas embarqué. Une situation qui inquiète logiquement Lecce, qui plus est à l’heure où la femme du joueur continue, elle, de publier des "stories", mais sans jamais évoquer l’attaquant.

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«Voilà maintenant deux semaines que plus personne n’a de nouvelles de Banda, pas même ses agents. On commence tous à redouter qu’il lui soit arrivé quelque chose qui n’a rien à voir avec le football. D’après les informations que nous avons recueillies, le club qui souhaitait le recruter est désormais passé à autre chose et a formulé des offres à d’autres joueurs au profil similaire. Il ne serait donc plus intéressé par sa venue. Je commence à penser que cette affaire ne relève pas d’une stratégie visant à obtenir je ne sais quoi de la part de Lecce, mais qu’elle cache plutôt un problème personnel», a déclaré le directeur sportif de Lecce, Stefano Trinchera, au Corriere del Mezzoriogno.