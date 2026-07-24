Arsenal dévoile son maillot extérieur 2026-2027

Arsenal a présenté son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Inspirée du mythique maillot « Bruised Banana » de 1991, cette nouvelle tunique rend hommage aux souvenirs et aux émotions qui unissent les supporters au club depuis des générations.

La suite après cette publicité

À travers cette campagne, les Gunners célèbrent les histoires personnelles de leurs fans et de leurs joueurs, des exploits des Invincibles aux gestes iconiques de Dennis Bergkamp, en passant par les coups francs de Declan Rice ou encore les jeunes talents issus de Hale End. Un maillot pensé comme un symbole du passé, du présent et de toutes les histoires qu’Arsenal espère encore écrire.

Le nouveau maillot domicile 2026-27 d’Arsenal est disponible à la vente sur FOOT.FR.