PSG, Real Madrid : révélation surprise sur l’annonce de la décision de Kylian Mbappé

Nous vous l’avons annoncé en exclusivité le 7 janvier dernier. Après sept ans passés au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de donner un nouveau cap à sa carrière. À 25 ans, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a enfin dit oui au Real Madrid. Après avoir éconduit les Merengues à la surprise générale en 2022, Mbappé va cette fois revêtir la tunique blanche.

Reste maintenant à savoir quand l’international tricolore (75 sélections, 46 buts) annoncera officiellement sa décision. Jeudi dernier, le Real Madrid a provoqué un emballement mondial en postant une annonce énigmatique sur X, indiquant une future signature. Au final, il ne s’agissait pas de l’arrivée du Français, mais de l’annonce d’un juteux partenariat avec la société d’informatique HP. Un contrat censé rapporter 70 M€ par an à la Casa Blanca.

Une décision officielle qu’en juin ?

Annoncée comme imminente, la décision de Mbappé se fait donc toujours attendre. Hier soir, El Chiringuito a donné une version quelque peu différente. L’annonce faite par Laure Boulleau a fait son petit effet de l’autre côté des Pyrénées et l’émission espagnole a rebondi en affirmant que l’annonce officielle pour Mbappé n’aura lieu qu’au mois de juin, soit bien après la fin de la saison de Ligue 1.

Un timing qui peut surprendre au vu des dernières informations circulant à ce sujet. Il convient toutefois de rappeler que le plus important pour les parties concernées est de connaître la décision du joueur le plus tôt possible, mais qu’elle n’a pas besoin d’être officielle. Reste qu’en gardant le silence, Mbappé sait qu’il s’expose à la volonté pressante des médias de connaître son choix. À moins qu’il ait demandé au Real Madrid d’attendre la fin de la saison pour ne pas perturber celle du PSG ? Le flou reste entier.