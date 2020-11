Barça : les 4 stars avec lesquelles Pedri aurait aimé jouer

Véritable révélation de ce début de saison en Espagne, Pedri vit, depuis son arrivée au FC Barcelone cet été, un rêve éveillé. À seulement 17 ans, l’ancien milieu de terrain offensif de Las Palmas a déjà fait sept apparitions en Liga cette saison, et trois en Ligue des Champions. S’il n’a marqué qu’à deux reprises (1 but en Liga, 1 but en LdC), l’international espagnol U21 impressionne un bon nombre d’observateurs qui le considèrent tout simplement comme le futur du Barça, au même titre qu’Ansu Fati.

Et comme à tout jeune joueur du club, le site officiel du Barça a proposé au natif de Tegueste d’expliquer avec quels joueurs légendaires il aurait aimé évoluer. Sans surprise, ce dernier a cité quatre anciens joueurs du club blaugrana, en optant pour Victor Valdes en tant que dernier rempart. Carles Puyol, qu'il «adorait pour son leadership», fait également partie des choix du jeune espagnol, avec Andres Iniesta. « Il a toujours été mon joueur préféré», a-t-il dit avant de citer Ronaldinho comme quatrième choix, «pour sa magie qu’il avait sur le terrain».