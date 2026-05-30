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Ligue des Champions

LdC : les Bleus vont regarder la finale ensemble à Clairefontaine

Par Allan Brevi
1 min.
L'Equipe de France à l'entrainement aux Etats Unis @Maxppp
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La préparation de l’équipe de France a été légèrement perturbée par l’approche de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, qui concerne plusieurs internationaux français. À Clairefontaine, les joueurs présents ont été autorisés à suivre la rencontre depuis le château, le staff ayant adapté l’organisation de la journée autour de cet événement majeur du football européen selon L’Équipe.

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De son côté, Didier Deschamps a confirmé que ses joueurs étaient libres de regarder la finale ensemble ou séparément, tout en espérant que les concernés sortent de ce rendez-vous sans problème physique. « La seule chose que je souhaite, c’est qu’il n’y ait pas de souci sur les six joueurs concernés et qu’ils arrivent en pleine capacité mardi », a notamment confié le sélectionneur, qui a préféré ne pas s’étendre davantage sur l’affiche européenne. Une chose est sûre : les titulaires engagés à Budapest ne seront pas utilisés lors du prochain match amical face à la Côte d’Ivoire.

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