LdC : les Bleus vont regarder la finale ensemble à Clairefontaine

La préparation de l’équipe de France a été légèrement perturbée par l’approche de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, qui concerne plusieurs internationaux français. À Clairefontaine, les joueurs présents ont été autorisés à suivre la rencontre depuis le château, le staff ayant adapté l’organisation de la journée autour de cet événement majeur du football européen selon L’Équipe.

La suite après cette publicité

De son côté, Didier Deschamps a confirmé que ses joueurs étaient libres de regarder la finale ensemble ou séparément, tout en espérant que les concernés sortent de ce rendez-vous sans problème physique. « La seule chose que je souhaite, c’est qu’il n’y ait pas de souci sur les six joueurs concernés et qu’ils arrivent en pleine capacité mardi », a notamment confié le sélectionneur, qui a préféré ne pas s’étendre davantage sur l’affiche européenne. Une chose est sûre : les titulaires engagés à Budapest ne seront pas utilisés lors du prochain match amical face à la Côte d’Ivoire.