Chelsea : Tuchel explique les raisons du coup de blues de Lukaku

Après des débuts canons pour son son grand retour à Chelsea, Romelu Lukaku (28 ans) marque le pas depuis quelques matchs. S'il a trouvé le chemin des filets de fort belle manière avec la Belgique lors de la défaite contre la France, en demi-finale de la Ligue des Nations, le Diable Rouge n'a plus marqué depuis le 14 septembre dernier avec les Blues, à l'occasion d'un match de Ligue des Champions contre le Zenith Saint-Pétersbourg (1-0). Présent en conférence de presse ce mardi avant la réception de Malmö ce mercredi (21 heures) en C1, Thomas Tuchel a donné sa version des faits pour expliquer ce petit passage à vide. « À mon avis, Romelu a un peu trop joué », a d'abord lancé l'ancien coach du PSG, avant de poursuivre son explication, pointant du doigt la sélection belge.

« Je pense qu'il a joué trop de compétitions cet été, trop de compétitions avec l'équipe nationale. Il a maintenant joué la Ligue des Nations. C'est un athlète fantastique et un grand compétiteur, donc il pousse pour remporter des titres. Il veut gagner avec la Belgique. [...] Si les choses ne fonctionnent pas, il encaisse tout et porte la responsabilité sur ses épaules. Je le sens un peu fatigué mentalement. Pas énormément au point de nous inquiéter [...]. Pour moi, il joue un peu trop et c'est la clé de tout ça. Une fois qu'il aura trouvé son rythme, les choses seront plus faciles. » Reste à savoir si Roberto Martinez prendra cette sortie médiatique remarquée de Thomas Tuchel en compte lors de la prochaine trêve internationale, en novembre.

