Christian Gourcuff boycotte les célébrations du centenaire du FC Lorient
Des festivités amères. En effet, pour le centenaire du FC Lorient en ce week-end de Pâques, de nombreuses animations seront organisées — notamment lors de la rencontre face au Paris FC ce dimanche ainsi que pendant le match des légendes lundi — mais une nouvelle vient bouleverser l’événement. Christian Gourcuff, l’emblématique entraîneur du FC Lorient, a choisi de boycotter les célébrations du centenaire lorientais. À 71 ans, l’ancien technicien reste fidèle à la promesse faite il y a plusieurs années : ne jamais revenir au club tant que Loïc Féry en sera le président, comme il l’a indiqué dans les colonnes de L’Équipe.
Cette rancœur, aussi profonde soit-elle, remonte à de fameux désaccords sur la gestion du mercato en 2014. Une période marquée par des tensions fortes entre les deux hommes qui ont conduit à la fin de leur collaboration. Si le club de Ligue 1 regrette cette absence et prévoit d’honorer Gourcuff sur une fresque géante lors des festivités, l’intéressé préfère rester à l’écart. Il a choisi de souffler ses 71 bougies en famille ce week-end, loin des projecteurs et de Féry.
En savoir plus sur
Ligue 1 : Le Havre et Auxerre dos à dos, Nantes et Metz s’enlisent, le Paris FC limite la casse à Lorient
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer