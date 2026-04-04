Christian Gourcuff boycotte les célébrations du centenaire du FC Lorient

Des festivités amères. En effet, pour le centenaire du FC Lorient en ce week-end de Pâques, de nombreuses animations seront organisées — notamment lors de la rencontre face au Paris FC ce dimanche ainsi que pendant le match des légendes lundi — mais une nouvelle vient bouleverser l’événement. Christian Gourcuff, l’emblématique entraîneur du FC Lorient, a choisi de boycotter les célébrations du centenaire lorientais. À 71 ans, l’ancien technicien reste fidèle à la promesse faite il y a plusieurs années : ne jamais revenir au club tant que Loïc Féry en sera le président, comme il l’a indiqué dans les colonnes de L’Équipe.

La suite après cette publicité

Cette rancœur, aussi profonde soit-elle, remonte à de fameux désaccords sur la gestion du mercato en 2014. Une période marquée par des tensions fortes entre les deux hommes qui ont conduit à la fin de leur collaboration. Si le club de Ligue 1 regrette cette absence et prévoit d’honorer Gourcuff sur une fresque géante lors des festivités, l’intéressé préfère rester à l’écart. Il a choisi de souffler ses 71 bougies en famille ce week-end, loin des projecteurs et de Féry.