Coupe du Monde 2026 : Sergio Agüero dévoile la grande force de l’Argentine

Cette nuit, l’Argentine va disputer son quart de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Suisse. Tenante du titre, l’Albiceleste reste sur des victoires courtes et dans la douleur face au Cap-Vert (3-2 après prolongations) et contre l’Égypte (3-2). Pas forcément des prestations rassurantes, d’autant que la compétition va s’élever en termes de niveau au cours des prochains jours et à débuter ce soir face à la Nati. Interrogé avant le match contre les Helvètes, l’ancien buteur argentin Sergio Agüero ne s’est pas montré inquiet et a loué le caractère de ses anciens coéquipiers dans des propos recueillis par L’Équipe.

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«L’Argentine souffre toujours donc on y est habitués. Il est très rare qu’on gagne facilement. Parfois on mène confortablement 2-0 et tout à coup, la souffrance commence. Mais l’Argentine donnera toujours tout jusqu’à la fin, même quand elle gagne. En ce sens, l’Argentine ne se relâche jamais. Pour qu’une équipe batte l’Argentine, elle doit se donner à plus de 100%. Aujourd’hui l’Argentine est à l’aise dans cette situation. Nous souffrons, mais ce qu’il y a de bien, c’est qu’il n’y a pas si longtemps, je me souviens que nous souffrions et nous perdions, alors qu’aujourd’hui nous souffrions et nous gagnons. Nous devons aussi apprécier cela à sa juste valeur», a-t-il déclaré.