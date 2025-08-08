Real Madrid : Endrick récupère le numéro 9

Fin du suspense. Après le départ de Luka Modric, le Real Madrid a décidé de donner son numéro 10 à Kylian Mbappé. L’attaquant de l’équipe de France récupère donc son numéro au PSG et en sélection. Et par conséquent, il a ainsi libéré le numéro 9. Un numéro qui n’avait pas encore été récupéré par un joueur de l’effectif. Mais c’est désormais acté.

Sur son site officiel, le Real Madrid indique que c’est le Brésilien Endrick qui récupère ainsi le numéro 9 dans l’effectif madrilène. Un temps annoncé pour Gonzola Garcia, qui vient de prolonger, le numéro revient donc au jeune buteur brésilien.