Menu Rechercher
Commenter 21
Liga

Real Madrid : Endrick récupère le numéro 9

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Endrick sur le banc de touche du Real Madrid @Maxppp

Fin du suspense. Après le départ de Luka Modric, le Real Madrid a décidé de donner son numéro 10 à Kylian Mbappé. L’attaquant de l’équipe de France récupère donc son numéro au PSG et en sélection. Et par conséquent, il a ainsi libéré le numéro 9. Un numéro qui n’avait pas encore été récupéré par un joueur de l’effectif. Mais c’est désormais acté.

La suite après cette publicité
Madrid Zone
🚨🚨💣 BREAKING: ENDRICK NEW #9
Voir sur X

Sur son site officiel, le Real Madrid indique que c’est le Brésilien Endrick qui récupère ainsi le numéro 9 dans l’effectif madrilène. Un temps annoncé pour Gonzola Garcia, qui vient de prolonger, le numéro revient donc au jeune buteur brésilien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier