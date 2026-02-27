Menu Rechercher
Le PSG demande le report de son match contre Nantes pour préparer Chelsea

Désiré Doué, avec le PSG @Maxppp

Comme la saison dernière avant certaines grandes échéances européennes, le Paris Saint-Germain a saisi le Conseil d’Administration de la LFP pour demander le report de son match de L1. Cette fois, le club de la capitale a demandé de jouer la rencontre contre Nantes, prévue le week-end du 14 et 15 mars, pendant la semaine du 20 avril. Ceci permettrait aux hommes de Luis Enrique de souffler et de préparer au mieux la double confrontation contre Chelsea en Ligue des Champions. Nantes a accepté cette requête, mais il faudra désormais l’accord de la Ligue.

«Concernant la rencontre Paris Saint-Germain / FC Nantes, afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a saisi le Conseil d’Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, pour que le match se joue la semaine du 20 avril 2026. La décision du Conseil d’Administration de la LFP sera connue dans les meilleurs délais», indique la LFP dans un communiqué.

La programmation de 26e journée de Ligue 1

Vendredi 13 mars

  • OM-Auxerre (20h45)

Samedi 14 mars

  • Lorient-Lens (17h, beIN SPORTS)
  • Angers-Nice (19h)
  • Monaco-Brest (21h05)

Dimanche 15 mars

  • Strasbourg-Paris FC (15h)
  • Le Havre-Lyon (17h15)
  • Metz-Toulouse (17h15)
  • Rennes-Lille (20h45)
