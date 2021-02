OM : Jacques-Henri Eyraud peut-il encore tenir ?

La suite après cette publicité

Le voilà plus que jamais en première ligne. Cela tombe bien, Jacques-Henri Eyraud est « l'homme qui marche seul » selon l'expression consacrée par La Provence, qui analyse l'état des relations du président de l'Olympique de Marseille en ce moment précis. En décidant de mettre à pied son entraîneur André Villas-Boas, Eyraud a fait sauter un fusible de plus mais c'est bien lui qui est considéré comme le grand responsable des déboires de l'OM par les supporters. Le lien est rompu avec ces derniers depuis bien longtemps et cela amuserait presque JHE, comme le rapporte Patrick Chêne, ancien collaborateur d'Eyraud à Sporever.

« Il me dit que c'est une expérience assez particulière d'entendre 50 000 personnes qui disent d'aller se faire enc... On en rigole parce qu'on est potes mais ça ne le fait pas rire », assure-t-il dans l'article de La Provence, où il est l'un des rares à soutenir le bras droit de Frank McCourt. Des anciens collègues de Jacques-Henri Eyraud se montrent ainsi beaucoup moins élogieux.

Les mots sont durs

« Avec lui, c'est simple : il veut briller dans les médias et être le roi du monde. Il ne supporte pas la contradiction. Je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Il faut de l'humain dans tout ça... Il travaille seul, veut faire beaucoup de choses lui-même et use les gens », explique ainsi l'un d'entre eux. Au sein même de l'OM, beaucoup se détournent de la gestion chaotique d'Eyraud. « Beaucoup de choses seraient bien plus simples s'il n'était pas là », assure ainsi le conseiller d'un joueur recruté sous l'ère McCourt.

Alors qu'il semble s'isoler de plus en plus, consommant les directeurs généraux à une vitesse folle (3 hommes passés en 4 ans et demi), Jacques-Henri Eyraud, président du club phocéen depuis octobre 2016, conserve quoi qu'il arrive la confiance du propriétaire Frank McCourt, ce qu'il ne manque jamais de rappeler. Comme pour prouver qu'il sera là pour encore longtemps, puisque le clan McCourt a démenti avec vigueur les rumeurs de vente. Invité à partir par Bernard Tapie, rejeté par les supporters, moqué parfois par les joueurs, Jacques-Henri Eyraud fait face à une immense fronde. Peut-il tenir, et si oui, jusqu'à quand ?