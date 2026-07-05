Coupe du Monde 2026 : Bradley Barcola évoque les "coups de traître" des Paraguayens

La France s’est qualifiée difficilement pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en venant à bout du Paraguay (0-1), au terme d’un match fermé et engagé face à une équipe sud-américaine particulièrement rugueuse. Longtemps neutralisés par un bloc compact et agressif, les Bleus ont dû attendre un éclair de Désiré Doué, entré en jeu en seconde période, pour faire basculer la rencontre après avoir provoqué un penalty décisif, transformé par Kylian Mbappé. Bradley Barcola a d’ailleurs évoqué l’entrée de son coéquipier au PSG en zone mixte : « l’entrée de Désiré Doué ? Il a fait une très bonne entrée, il a apporté de la technique et c’est grâce à lui qu’on a eu ce penalty. Je suis content pour lui et très fier de lui et je savais qu’en entrant il allait dynamiser le jeu. Je suis très content pour lui ».

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Bradley Barcola est également revenu sur le comportement des adversaires : « je n’avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups en traître, des poussettes dans le dos… Oui c’était compliqué, mais on a gagné donc on va retenir ça. Mon carton jaune ? Ça a été dur car je devais faire attention à chaque fois que je défendais. Il ne fallait pas que je réponde à tous les coups. En tout cas, c’était une bonne expérience. On a gagné et c’est tout ce que je retiens. Le Maroc en 1/4 ? C’est une très bonne équipe, on a déjà vu ce qu’ils ont fait à la Coupe du Monde 2022. On sait que ça va être très dur, ils ont beaucoup de bons joueurs qui jouent dans de grands clubs, comme Achraf. On va bien se préparer. »