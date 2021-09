Le calendrier démentiel de l'OM

Jusqu'ici, l'Olympique de Marseille a fait fort. Quatre rencontres (celle de Nice devant être rejouée), trois victoires, un nul, 10 points au compteur. Jorge Sampaoli l'a évoqué dans ses conférences de presse, il trouve son effectif un brin léger. Mais léger pourquoi ? À partir de ce jeudi, on devrait avoir une réponse.

En effet, les Phocéens ont décollé pour la Russie, Moscou plus précisément, puisqu'ils vont entamer une campagne de Ligue Europa dès ce soir sur la pelouse du Lokomotiv. Par conséquent, ils vont jouer tous les trois jours et même si les Marseillais s'en sont très bien sortis contre l'AS Monaco ce samedi (2-0), sans Payet et Milik, ça pourrait être compliqué dans les semaines à venir.

L'enchaînement qui tue mi-octobre

Dans les quinze prochains jours, jusqu'à fin septembre, les joueurs du club de Pablo Longoria vont enchaîner cinq rencontres ! Ils commenceront en Russie ce jeudi, avant d'accueillir Rennes dimanche puis de filer à Angers en milieu de semaine. Ensuite, ils accueilleront Lens, puis Galatasaray.

Mais que dire du mois d'octobre ? Ils vont à nouveau enchaîner six matches. Début du périple à Lille le 3, puis réception de Lorient le 17. Mais ensuite, c'est la mort. Déplacement à Rome pour affronter la Lazio le 21, réception du PSG au Vélodrome le 24, match contre Nice, on ne sait où encore, le 27, puis match à Clermont le 31. Après ce mois-là, Jorge Sampaoli saura si Pablo Longoria aurait dû renforcer encore un petit peu son effectif...