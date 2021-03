Rennes : Nicolas Holveck tape du poing sur la table !

La suite après cette publicité

Le 1er mars, le ciel est tombé sur la tête du Stade Rennais et de ses supporters. Incapable de mettre fin à une spirale de mauvais résultats, Julien Stéphan a démissionné de son poste d’entraîneur des Rouge-et-Noir. Une décision vécue comme un drame en Bretagne où le sentiment de gâchis prédominait. Interrogés en conférence de presse, les décideurs du SRFC (Nicolas Holveck et Florian Maurice) avaient expliqué qu’ils avaient tout fait pour retenir leur coach. En vain.

« Ça a commencé vendredi, ça a continué samedi, on a échangé de manière permanente. (...) On sait que ce métier est extrêmement dur. Il a un degré d'exigence incroyable. Il ne voulait pas mettre le club en danger. Il pensait que c'était mieux sans lui. On a essayé de le convaincre. (…) C'était impossible de le faire changer d'avis », avait indiqué Nicolas Holveck. Mais ce matin, Ouest-France indique que tout n’était pas rose au sein du triumvirat. Enfin, surtout entre Stéphan et Maurice.

Holveck soutient Maurice

Ce dernier n’a jamais défendu son entraîneur publiquement lorsque Stéphan subissait des attaques. Mais ce n’est pas tout. Le quotidien explique que l’ancien dirigeant de l’OL s’est empressé d’appeler Bruno Genesio et Jocelyn Gourvennec alors que le Stade Rennais tentait encore de convaincre Stéphan de rester. De quoi jeter des doutes sur la relation entre les deux hommes. Un article qui a visiblement eu le don d’agacer le président Holveck qui, malgré son hospitalisation, a tenu à réagir par le biais d’un communiqué.

«Je le regrette mais je suis dans l’obligation de réagir à des articles publiés ce matin dans Ouest-France qui contiennent de nombreuses contrevérités. Comme Florian Maurice et nos actionnaires, j’ai toujours soutenu Julien Stéphan même dans les périodes les plus difficiles. Nous avons tous tenté de le faire revenir sur sa décision jusqu’au bout. La semaine dernière, j’ai communiqué précisément sur les raisons de sa démission. Julien en a fait de même de son côté. Il n’y avait aucune divergence dans nos propos. Je l’ai eu encore au téléphone ce matin. Il était lui aussi fortement irrité par ces contrevérités. Dès le départ de Julien acté, notre mission était de le remplacer par le meilleur entraîneur possible et le plus rapidement possible. Le football, c’est prévoir. J’ai toujours une short-list d’entraineurs disponibles. Avec Florian, nous avons immédiatement contacté les candidats et organisé des rendez-vous avec la famille Pinault. À l’issue de ces rencontres, notre choix s’est porté sur Bruno Genesio qui s’inscrit parfaitement dans le projet du Stade Rennais F.C. Notre seul but est désormais d’avancer tous ensemble afin d’atteindre les objectifs fixés en début de saison, à savoir une place européenne. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un staff de grande qualité. Tous ont été reçus par Florian. Ils travaillent pour mettre Bruno et le groupe dans les meilleures conditions. À ce sujet, des annonces seront faites dans les prochains jours pour préciser les ajustements qui seront effectués. Je dénonce également la fausse information annonçant l’arrivée de Grégory Coupet. Je peux d’ailleurs vous annoncer la prolongation pour 3 ans d’Olivier Sorin, qui sera actée dans les prochains jours. Enfin, quand on connaît l’attachement de la famille Pinault au Stade Rennais F.C., je trouve grotesque de remettre en cause l’identité bretonne du club sous prétexte du changement d’entraîneur. Le club dans son ensemble est profondément ancré dans sa ville et dans sa région. J’assume tous ces choix et apporte à Florian Maurice toute ma confiance et mon soutien». C’est dit !