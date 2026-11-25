Liverpool prépare déjà l’avenir. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Reds ont trouvé un accord verbal pour recruter Sidy Barhama Ndiaye, jeune ailier sénégalais de seulement 16 ans. Le talent africain devrait rejoindre le club de la Mersey en janvier 2028, une fois sa majorité atteinte. Le joueur était déjà bien connu des dirigeants anglais puisqu’il avait effectué un essai au sein du club en 2025.

La suite après cette publicité

Liverpool semble ainsi avoir pris les devants pour sécuriser l’arrivée d’un joueur particulièrement prometteur. Actuellement engagé avec le Sénégal à la Coupe du Monde U17, Sidy Barhama Ndiaye s’est notamment illustré face à Cuba en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives. Une prestation remarquée sur la scène internationale qui confirme le potentiel du jeune ailier, attendu dans les rangs des Reds dans un peu plus d’un an à sa majorité.