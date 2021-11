Le PSG, Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino : les confessions sans équivoque de Thierry Henry

La suite après cette publicité

Nouvelle figure phare de la Ligue 1, Thierry Henry, néo-consultant pour Amazon Prime, analyse et décrypte, semaine après semaine, les performances des acteurs du championnat de France. Un franc parler et un ton bien à lui apportant, à ce titre, un vent de fraîcheur dans le paysage médiatique. Ce dimanche, dans un entretien paru au JDD, le meilleur buteur de l'Histoire de l'équipe de France (51 buts) a, une nouvelle fois, livré son sentiment sur le Paris Saint-Germain et les attentes autour du club parisien. Dans cette optique, l'ancien coach de l'AS Monaco s'est surtout arrêté sur les cas Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino, et ce avant le quadruplé historique du Parisien avec l’équipe de France face au Kazakhstan (8-0).

«Mbappé est imparable», titrait Marca ce dimanche matin. «Mbappé exagère !» assénait la Gazzetta dello Sport. Oui, le quadruplé de Kylian Mbappé inscrit samedi soir et permettant aux Bleus de valider leur billet pour la prochaine Coupe du monde au Qatar affole la presse européenne et ce n'est clairement pas Thierry Henry qui tarira d'éloges à son sujet : «c’est un peu facile, mais Kylian, on est tous les deux passés par Clairefontaine, originaires de la banlieue parisienne, on a commencé à Monaco», introduit l'ex-international français dans les colonnes du JDD avant d'ajouter : j«e ne me compare pas à lui, je déteste ça, mais c’est un joueur que j’apprécie beaucoup. Quand il est direct, il est impossible à arrêter. Mbappé est un attaquant qui peut jouer partout devant. On ne peut pas le cataloguer. J’ai du mal à comprendre pourquoi on l’a critiqué autant en France (ndlr : allusion à son transfert avorté au Real Madrid lors du dernier mercato estival). Ce qui s’est passé en début de saison m’a dérangé car il a toujours été professionnel. Soyons heureux d’avoir un joueur hors pair.»

Thierry Henry vole au secours de Mauricio Pochettino !

Mais au-delà des louanges dressées au natif de Bondy, la légende des Bleus et d'Arsenal est également revenu sur le niveau d'exigence et la pression mise sur les épaules du PSG : «les gens oublient que ce club a été fondé en 1970. Là où il est, c’est déjà extraordinaire. Au PSG, tu vas toujours être plus observé que les autres car c’est Paris et que ce club a les joueurs qu’il a». Si Thierry Henry demande donc une certaine clémence avec le club de la capitale, son rôle de responsable des attaquants avec la sélection belge l'a, par ailleurs, amené à dresser une analyse précise et argumentée concernant Mauricio Pochettino. Chahuté ces dernières semaines, l'entraîneur parisien se retrouve, en effet, souvent sous le feu des projecteurs à cause du niveau de jeu proposé et de sa gestion, discutée, de l'effectif pléthorique dont dispose le PSG.

Pourtant, l'ancien buteur des Gunners ne lui jette pas la pierre et préfère évoquer le calendrier infernal auquel doivent se soumettre les internationaux parisiens mais également le temps nécessaire pour inculquer une véritable philosophie de jeu au sein de l'effectif : «sans trouver d’excuse à Mauricio Pochettino : quand autant de joueurs arrivent en décalé, que tu n’as pas le temps de travailler avec eux en jouant tous les trois jours, qu’ils partent en sélection à chaque fois que tu peux le faire, ce n’est pas facile de trouver un style… Au Barça, tu es obligé de suivre quelque chose parce qu’il y a une histoire. Rinus Michels était là, Johan Cruyff est venu… Pochettino cherche un schéma et onze joueurs pour évoluer dedans». Une chose est sûre, les supporters parisiens attendent, avec impatience, la bonne recette.