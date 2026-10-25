Tottenham : Roberto De Zerbi s’inquiète pour James Maddison

Tottenham a signé une victoire précieuse sur la pelouse de Chelsea (0-2), ce samedi en Premier League, permettant à Roberto De Zerbi de souffler après un début de saison compliqué. Mais cette soirée réussie a été assombrie par la blessure de James Maddison. Titulaire au poste de numéro 10, le milieu offensif anglais a dû quitter ses partenaires dès la 51e minute, suscitant l’inquiétude de son entraîneur. Déjà régulièrement freiné par les blessures au cours de sa carrière, le joueur représente un élément important du dispositif des Spurs, qui espèrent cette fois éviter une nouvelle longue indisponibilité.

La suite après cette publicité

Interrogé après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a pas caché son inquiétude et attend désormais les examens médicaux pour connaître la gravité du problème. « J’espère que ce n’est pas un problème grave. Il faut faire la visite médicale demain. J’espère que ce n’est rien de sérieux, car James Maddison est un joueur essentiel pour nous. On a besoin de lui », a déclaré le technicien italien. Malgré le soulagement provoqué par ce succès face aux Blues, l’état physique de Maddison constitue donc le principal point noir de la soirée londonienne.