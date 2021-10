Le Barça annonce la création de la Coupe Maradona

Le 25 novembre 2020, la planète du football pleurait la disparition d’un de ses plus illustres représentants : Diego Armando Maradona. Près d’un an plus tard, deux des clubs où a évolué El Pibe de Oro, le FC Barcelone et Boca Juniors, annoncent la création de la Coupe Maradona.

« Le 14 décembre, le FC Barcelone et le Club Atlético Boca Juniors se rencontreront dans ce qu'on appelle la Coupe Maradona, un match amical pour honorer la mémoire du grand Diego Armando Maradona un peu plus d'un an après sa mort. Le match se tiendra au Mrsool Park, à Riyad (Arabie Saoudite), qui accueille 25 000 spectateurs. Le Barça et Boca sont, bien sûr, deux des clubs qui ont bénéficié des services de Maradona, considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, décédé le 25 novembre 2020 », indique le club catalan.