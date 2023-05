OM : Jordan Veretout rejoint VV Consulting

Auteur d’une belle saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout prépare, malgré tout, les prochaines échéances de sa carrière. En effet, d’après nos informations, le milieu français de 30 ans a récemment changé d’agent. Représenté depuis plusieurs années par Kevin Benhaim et l’agence Kelyxane Sport, l’ancien joueur de la Roma et de la Fiorentina a officiellement décidé de choisir l’ex-président l’AS Monaco, Vadim Vasilyev comme nouveau représentant officiel.

La suite après cette publicité

Après son départ de la direction monégasque en février 2019, l’homme d’affaires russo-maltais a fondé, la même année, le cabinet VV Consulting, une agence de conseil et de management sportif à Monaco. Il avait déjà joué un rôle prépondérant dans le transfert de Jordan Veretout pour l’OM lors du mercato d’été 2022, en intervenant comme intermédiaire officiel. Pour rappel, l’international français affiche un compteur de 4 buts et 2 passes décisives en 35 rencontres jouées avec les Phocéens en Ligue 1 cette saison. Avec cette nouvelle recrue, VV Consulting, qui a également enrôlé Aaron Boupendza (Al-Shabab) et Dany Mota (Monza), accélère un peu plus sa croissance.

À lire

L’OM fonce sur le goleador ukrainien Artem Dovbyk !