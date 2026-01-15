CAN 2025 : la somme astronomique touchée par les joueurs du Nigéria après leur élimination

Le Nigéria va pouvoir se réconforter après sa défaite face au Maroc hier. Éliminé en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations aux tirs au but (0-0, tab 4-2), les coéquipiers de Victor Osimhen n’iront pas disputer l’ultime duel à Rabat. Cependant, une promesse faite par Abdul Samad Rabiu, président du groupe BUA, avait été envoyée aux Super Eagles avant la partie. Le milliardaire nigérian avait dit qu’il ferait un don de 500 000 $ si une victoire était décrochée. Malgré la contreperformance, l’homme d’affaire a tout de même voulu transmettre la somme d’argent à l’équipe nationale. Pour rappel, les penaltys manqués de Samuel Chukwueze et Bruno Onyemaechi ont scellé la défaite pour le Nigeria lors des tirs au but.

Par la suite, le businessman a déclaré qu’il tiendrait toujours l’engagement, même si les joueurs et le staff n’ont pas réussi à atteindre l’objectif. Cet argent envoyé est un signe d’appréciation et de reconnaissance envers le travail acharné, le dévouement et la joie apportée à la nation. Avant qu’il n’ajoute avec classe : « Vous vous êtes battus avec votre cœur, vous avez tout donné et vous avez fait preuve d’un vrai courage et d’une véritable détermination sur le terrain. Bien que ce ne soit pas censé être cette fois-ci, vous avez rendu tous les Nigérians fiers. Parfois, même nos meilleurs efforts n’apportent pas le résultat que nous espérons, mais l’esprit, la passion et l’unité dont vous avez fait preuve sont ce qui compte vraiment. Vous avez tout laissé sur le terrain, et cela mérite d’être célébré ».