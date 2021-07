Accord entre Vélez et Atlanta pour Thiago Almada

Le feuilleton Thiago Almada, milieu offensif argentin de Vélez Sarsfield, a tenu en haleine les supporters de l'Olympique de Marseille jusqu'à aujourd'hui. Dès le mois de janvier, il était annoncé que Pablo Longoria avait placé le milieu international olympique avec l'Albiceleste sur sa liste de potentielles arrivées. Depuis, le Président de l'Olympique de Marseille a travaillé sans relâche pour tenter de finaliser la venue du joueur sur la Canebière. Début mai, un média français annonçait même que le joueur de 20 ans avait donné son accord aux Phocéens pour un contrat de 5 ans. Oui mais voilà, du côté des deux clubs, aucun moyen de s'entendre. Il faut dire que la formation argentine réclamait entre 15 et 20 millions d'euros pour céder son joyau.

La suite après cette publicité

Récemment, Atlanta United - qui était encore récemment dirigé par Gabriel Heinze - était entré dans la course. Et le club de MLS avait quelques arguments à faire valoir. Notamment la présence d'un contingent argentin dans son effectif. Visiblement, la franchise a su trouver les mots (et les sous). Selon le média argentin TyC Sports, un accord de principe a été trouvé entre Vélez et Atlanta pour le transfert de l'intégralité des droits de propriété du joueur argentin. Les contrats sont en cours de finalisation et le joueur est attendu à son retour de Tokyo pour passer sa visite médicale et signer. Eliminé des Jeux Olympiques avec l'Albiceleste ce mercredi, Thiago Almada ne devrait pas tarder à débarquer aux Etats-Unis.