CdM 2026 : l’ouverture du score splendide du Japon face au Brésil
Ce lundi soir, le Brésil affronte le Japon en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre pour laquelle la Seleção partait logiquement favorite puisque le Japon n’a jamais gagné de match en phase à élimination directe dans son histoire.
Sano surprend le Brésil et ouvre le score ! 🇯🇵— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 29, 2026
Le milieu japonais profite d'une mauvaise relance brésilienne, s'échappe plein axe et déclenche une frappe de loin !
Suivez le match Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup… pic.twitter.com/oPAk4HATJH
Mais pour le moment, ce sont bien les Nippons qui créent la sensation à Houston. Très regroupés en défense, ils ont su profiter d’une erreur de Casemiro pour voir Kaishu Sano transpercer le rideau défensif auriverde et placer une frappe lointaine hors d’atteinte d’Alisson. À quelques minutes de la mi-temps, c’est le Japon qui mène 0-1.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer