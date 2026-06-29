CdM 2026 : l’ouverture du score splendide du Japon face au Brésil

Ce lundi soir, le Brésil affronte le Japon en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre pour laquelle la Seleção partait logiquement favorite puisque le Japon n’a jamais gagné de match en phase à élimination directe dans son histoire.

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Sano surprend le Brésil et ouvre le score ! 🇯🇵

Le milieu japonais profite d'une mauvaise relance brésilienne, s'échappe plein axe et déclenche une frappe de loin !



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Mais pour le moment, ce sont bien les Nippons qui créent la sensation à Houston. Très regroupés en défense, ils ont su profiter d’une erreur de Casemiro pour voir Kaishu Sano transpercer le rideau défensif auriverde et placer une frappe lointaine hors d’atteinte d’Alisson. À quelques minutes de la mi-temps, c’est le Japon qui mène 0-1.