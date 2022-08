Lecce : Samuel Umtiti explique son choix de carrière

La suite après cette publicité

Le calvaire de Samuel Umtiti au FC Barcelone a pris fin. Après plusieurs années de galère marquées par les pépins physiques, où il avait été complètement écarté par Xavi au sein du collectif catalan (50 matchs en 4 saisons depuis la fin du Mondial 2018), l'international français était ciblé par de nombreux clubs européens, dont Rennes. Mais il s'est finalement engagé en Serie A, à Lecce, sans option d'achat jusqu'au 30 juin 2023. Au micro de la presse italienne, l'ex-Lyonnais est revenu sur son choix de carrière.

En premier lieu, Umtiti a notamment expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre Lecce, tout juste promu en Serie A. «J'ai parlé à la direction de Lecce et je me suis rendu compte que c'était le club qui me convenait le mieux. Ils ont trouvé les mots justes et j'ai compris qu'on partageait les mêmes valeurs. Je pense que c'est très important, car je cherchais de la tranquillité, des gens humbles pour travailler en toute sérénité», a-t-il expliqué au micro de Sky Sports.

«J'ai envie de retrouver le plaisir de jouer au foot»

«J'aime beaucoup l'Italie, je viens souvent, j'aime la mentalité. Je ne connaissais pas Lecce, mais mes amis italiens m'ont parlé en bien de la ville. Ils m'ont dit : tu verras que les supporters vont t'accueillir chaleureusement. Et puis la nourriture est très bonne dans la ville de Lecce», a encore rappelé le défenseur central de 28 ans, accueilli en Italie par un véritable bain de foule à l'aéroport.

Enfin, l'ex-Lyonnais est revenu sur la suite de sa carrière et espère notamment retrouver du temps de jeu sous les couleurs de son nouveau club. «J'ai de bons sentiments. Je sors de longues années très compliquées et j'ai envie de retrouver le plaisir de jouer au foot. J'ai envie de jouer, de parler football en direct du terrain. C'est la chose la plus importante pour moi. J'espère faire une bonne saison avec Lecce», a-t-il ajouté.