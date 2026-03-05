Coupe de France : suivez le tirage des demi-finales en direct

Les quarts de finale de la Coupe de France s’achèvent ce soir avec le dernier ticket à distribuer entre l’OL et Lens. Les deux prétendants s’affrontent sur les coups de 21h10 et une certaine pression enveloppera les joueurs sur la pelouse du Groupama Stadium. Même s’il est un peu prématuré de parler de finale avant l’heure, le vainqueur de ce dernier match entre le 2e (Lens) et le 3e (Lyon) du championnat deviendra de facto le nouveau favori de la compétition et l’équipe à éviter dans ce tirage des demi-finales. Les matchs auront lieu la semaine du 20 avril.

Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, les fans marseillais vont encore devoir attendre pour soulever un trophée. L’OM a vécu une nouvelle désillusion hier en se faisant sortir aux tirs au but et à domicile par Toulouse (2-2, 3-4 t.a.b.). Les Olympiens ont pourtant mené deux fois au score mais leurs limites collectives ont à nouveau sauté aux yeux, et c’est une encore Balerdi qui porte le mauvais rôle en étant à l’origine d’un des deux tirs manqués lors de la séance fatidique.

Toulouse pour refaire le coup de 2023 ?

Avec l’élimination prématurée du PSG dès les 16es de finale, face au Paris FC au Parc des Princes (0-1), la porte était pourtant grande ouverte. C’est un autre club qui en profitera, comme par exemple le TFC lequel est le dernier à avoir soulevé cette Coupe de France après une sortie de route précoce des Parisiens. Les Violets avaient battu le tenant du titre, le FC Nantes en finale en 2023, lui-même vainqueur de Nice un an plus tôt au Stade de France.

Des Aiglons qui seront eux aussi aux rendez-vous des demi-finales. Ils sont allés chercher leur qualification aux tirs au but sur la pelouse de Lorient mardi soir (0-0, 5-6 t.a.b.), et espèrent vivre une fin de saison en apothéose après une première moitié ô combien difficile. Enfin, il faudra compter sur Strasbourg, autre prétendant légitime au titre. Forts de leur séduisant effectif, les Alsaciens ont sorti Reims (2-1) et accèdent pour la première fois depuis 25 ans au dernier carré. La dernière fois, ça s’est fini par un trophée…

Le tirage complet des demi-finales de la Coupe de France :