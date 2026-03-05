Le tirage complet des demi-finales de la Coupe de France :

Les quarts de finale de la Coupe de France s’achèvent ce soir avec le dernier ticket à distribuer entre l’OL et Lens. Les deux prétendants s’affrontent sur les coups de 21h10 et une certaine pression enveloppera les joueurs sur la pelouse du Groupama Stadium. Même s’il est un peu prématuré de parler de finale avant l’heure, le vainqueur de ce dernier match entre le 2e (Lens) et le 3e (Lyon) du championnat deviendra de facto le nouveau favori de la compétition et l’équipe à éviter dans ce tirage des demi-finales. Les matchs auront lieu la semaine du 20 avril.

La suite après cette publicité

Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, les fans marseillais vont encore devoir attendre pour soulever un trophée. L’OM a vécu une nouvelle désillusion hier en se faisant sortir aux tirs au but et à domicile par Toulouse (2-2, 3-4 t.a.b.). Les Olympiens ont pourtant mené deux fois au score mais leurs limites collectives ont à nouveau sauté aux yeux, et c’est une encore Balerdi qui porte le mauvais rôle en étant à l’origine d’un des deux tirs manqués lors de la séance fatidique.

Toulouse condamné à une nouvelle performance pour être en finale

Avec l’élimination prématurée du PSG dès les 16es de finale, face au Paris FC au Parc des Princes (0-1), la porte était pourtant grande ouverte. Ce sont les derniers prétendants qui en profiteront. Le tirage au sort des demi-finales a été organisé avant le coup d’envoi de ce soir. Le vainqueur de OL-Lens aura la chance de recevoir Toulouse lors du tour suivant. Le TFC sera donc condamné à une nouvelle grosse prestation au Groupama Stadium ou à Bollaert s’il veut accéder à la finale.

La suite après cette publicité

Vous l’aurez compris, l’autre demi-finale opposera donc Strasbourg à l’OGC Nice à La Meinau. Qualifié pour la première fois depuis 25 ans dans le dernier carré (2001, année de son 3e et dernier succès dans cette compétition), le Racing a là une très belle occasion de rejouer la finale de la Coupe de France. Il faudra battre des Aiglons en meilleure forme depuis la prise de fonction de Claude Puel, mais encore friables dans le jeu, eux qui sont venus à bout de Lorient mardi soir (0-0, 6-7 t.a.b.).

Le tirage complet des demi-finales de la Coupe de France :

OL ou Lens - Toulouse

Strasbourg - Nice