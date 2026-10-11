OM : Amine Harit ne veut pas céder à l’euphorie

Buteur décisif face à Troyes, Amine Harit a largement contribué à la victoire de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir. Après une série de résultats décevants, le milieu offensif marocain a savouré ce succès au micro de Ligue 1+, sans pour autant céder à l’euphorie. «Souffler ? Je ne pense pas. Il y a des matchs qui arrivent vite, on n’a pas encore le temps de souffler. La victoire fait du bien pour la tête, mais souffler, non, il n’y a pas encore le temps.» Conscient des difficultés traversées par son équipe, Harit a également insisté sur l’importance du résultat. «Je pense que le fait qu’on ait eu cinq matchs où on fait de bons matchs et où on ne gagne pas, ça joue dans les têtes. Ce soir, on retient les trois points, on en avait besoin.» Un succès qui permet surtout aux Marseillais de retrouver un peu de confiance.

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L’ancien Nantais est également revenu sur son nouveau rôle au sein d’un effectif rajeuni et sur sa relation avec Bruno Génésio. «J’ai un rôle différent avec mon expérience. On a un groupe jeune, j’essaie d’apporter mon savoir-faire, ma connaissance de la Ligue 1 et de l’OM. Aujourd’hui, on a ce qu’on a et il faut faire avec, mais je pense que tout le monde a la bonne mentalité.» Remplacé à l’heure de jeu, Harit a précisé que sa sortie était programmée après une alerte physique contre Paris. «Ma sortie ? C’était prévu, j’ai eu une alerte face à Paris, c’était prévu que je sorte à la 60e mais quand tu es sur le terrain tu n’as pas envie de sortir. Mon rôle cette saison ? J’ai eu des discussions constructives cet été. Bruno Génésio a été honnête en me disant que la saison ne serait pas facile, mais que j’aurais un rôle important. Mon poste, ce n’est pas à droite, mais il faut savoir mettre son ego de côté pour l’équipe. J’espère que ça va continuer comme ça.»