Mercato : les agents ont touché 813,6 M€ en 2023 !

Le métier d’agent se porte bien. Très bien même. La FIFA vient en effet de dévoiler un rapport d’activité sur l’argent perçu par les représentants de joueurs en 2023. Et jamais les agents n’avaient été aussi bien rémunérés. L’instance dirigeante annonce qu’ils ont touché un total de 813,6 M€.

Cela représente une augmentation de 42,5 % par rapport à 2022 et dépasse même de plus d’un tiers le précédent record de 2019 (599,7 M€). Les formations européennes ont dépensé 86,6% de cette somme et les clubs anglais ont été les principaux fournisseurs de cash aux agents avec un total de 256,1 M€ dépensés.