OL-OM : Pierre Sage a pris sa revanche

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a pris trois précieux points face à l’OM en Ligue 1. Les Gones se sont imposés 1 à 0 grâce à un but du capitaine Alexandre Lacazette, très heureux (voir vidéo). En conférence de presse, Pierre Sage (44 ans) n’a pas caché sa joie face aux journalistes présents face à lui.

«En première mi-temps on a joué comme on le souhaitait avec le ballon mais aussi sans. En seconde période on a eu du mal à presser haut notamment à cause de l’énergie dépensée. On n’avait pas le ballon mais on a bien défendu et on a fait le dos rond. On a réglé un problème qu’on avait sur nos matchs précédents par rapport aux frappes de loin en sortant davantage sur le porteurs de balle. On devait ça a notre public car la semaine dernière on a livré une première période qui n’était pas à la hauteur. On voulait montrer qu’on était capable de bien démarrer un match, de marquer et de bien défendre.» Une revanche pour les Gones, après un match difficile face à Rennes il y a quelques jours.