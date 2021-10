Ballon d'Or : Mason Mount veut croire à la victoire finale

Le 29 novembre prochain, au théâtre du Châtelet à Paris, le grand gagnant de l'édition 2021 du Ballon d'Or sera connu. Les 30 finalistes ont récemment été dévoilés avec une liste ayant fait des malheureux et suscité de nombreuses réactions, notamment concernant les grands absents de ce sprint final. Parmi les noms moins clinquants n'ayant néanmoins volé leur place à personne se trouve notamment Mason Mount. Le milieu de terrain offensif de 22 ans, qui remporté la Ligue des Champions avec Chelsea et atteint la finale de l'Euro 2020 avec les Three Lions ces derniers mois, s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse ce lundi. C'était spécial, a-t-il d'abord expliqué concernant sa présence dans les 30, avant la rencontre entre l'Angleterre et la Hongrie ce mardi (20h45) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Et Mount de poursuivre. « Voir cela et être aux côtés de ces noms est évidemment un rêve. Après toutes les années à travailler dur, voir quelque chose comme ça, cela montre que tout est payant. C'est juste le début, ça ne s'arrête pas maintenant. » Enfin, le joueur des Blues, conscient qu'il ne fait pas partie des grands favoris à la victoire finale, a tout de même laissé entrevoir une lueur d'espoir d'entendre son nom raisonner au théâtre du Châtelet dans quelques semaines. « J'en doute (qu'il soit sacré Ballon d'Or 2021, NDLR) mais on ne sait jamais. »