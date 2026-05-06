Mercato : de très gros clubs veulent déjà arracher Afonso Moreira à l’OL

L’été dernier, Afonso Moreira a été la première recrue de l’Olympique Lyonnais. Un OL marqué à la culotte par la DNCG et bien décidé à mener un recrutement malin. Des joueurs à fort potentiel, dotés de belles qualités et peu chers étaient recherchés. Le jeune portugais, grand espoir du Sporting CP, cochait donc toutes les cases. D’autant que son profil plaisait beaucoup à Paulo Fonseca, qui a validé l’opération auprès de la cellule de recrutement. Le 24 juillet, l’ailier devenait officiellement un joueur de l’OL contre un chèque de 2 M€, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Et vu ce que propose le footballeur qui a signé un bail jusqu’en 2029, on peut déjà dire que c’est une excellente affaire.

La suite après cette publicité

Remplaçant de Malick Fofana en début de saison, il a ensuite "profité" de la blessure du Belge pour marquer des buts et des points. Même son passage à l’infirmerie ne l’a pas freiné dans son élan. Actuellement, le Portugais totalise 8 buts et 11 assists en 35 apparitions toutes compétitions confondues, dont 21 dans la peau d’un titulaire. En pleine bourre, le joueur de 21 ans reste sur 2 buts et 2 assists sur ses 3 dernières sorties. Face au PSG, il a notamment été un poison de tous les instants. Paulo Fonseca n’avait pas caché son admiration après le match.«C’est un joueur très énergique et très courageux. Il est très ambitieux. C’est probablement son meilleur match sous les couleurs de l’OL.»

Plusieurs clubs sont déjà là pour Afonso Moreira

Un club qui veut avancer main dans la main avec le natif de Lamego. Plus tôt dans la semaine, L’Equipe a révélé que les Gones et le joueur sont d’accord pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2030, soit un an de plus par rapport à son bail initial. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont voulu le récompenser de sa belle saison mais aussi le blinder alors qu’il touche l’un des plus petits salaires du groupe selon A Bola. Car en coulisses, plusieurs clubs sont déjà là pour lui. Ce mercredi, le média portugais, réputé pour son sérieux, révèle que «des requins européens rôdent autour d’Afonso Moreira après son explosion à Lyon». Parmi eux, il y a Manchester United.

La suite après cette publicité

Les Reds Devils, qui auront une belle enveloppe mercato avec une qualification pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions, se sont déjà renseignés sur l’ailier gauche lyonnais. Ils apprécient beaucoup son profil et le suivent de très près, eux qui ont vu passer déjà quelques joueurs lusitaniens. Mais ce n’est pas tout. A Bola ajoute que des grands clubs de Serie A et de Bundesliga sont également très intéressés par l’ancien joueur du Sporting CP, qui est proche de la sélection portugaise A. Un club qui pourra se frotter les mains en cas de revente, puisqu’il touchera 20% sur une éventuelle plus-value. A Bola évoque un montant de 25 M€ en cas de vente de la part de l’OL, qui devra boucler quelques départs cet été. Il reste à savoir si Afonso Moreira, qui se sent bien à Lyon, fera partie des éléments placés sur le marché. Il a en tout cas des ouvertures en Angleterre, en Allemagne et en Italie.