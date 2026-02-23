Menu Rechercher
Prestianni veut porter plainte contre Mbappé et Vinicius Jr

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mbappé @Maxppp
Mercredi soir, le Real Madrid va accueillir Benfica au Santiago Bernabéu en barrage retour de la Ligue des Champions, avec un avantage favorable après le match aller à Lisbonne (victoire, 0-1). Une rencontre qui a déjà commencé dans les médias depuis plusieurs jours après l’affaire Vinicius Jr-Gianluca Prestianni. Ce dernier est accusé d’avoir traité le Brésilien de "singe" à plusieurs reprises. Ce qui a été confirmé par Kylian Mbappé. Mais l’Argentin, dont le maillot couvrait la bouche, dément fermement ces accusations.

🧑‍⚖️ PRESTIANNI se plantea DENUNCIAR a MBAPPÉ y VINICIUS ante UEFA, FIFA y la justicia portuguesa por lo penal.

🚨 EXCLUSIVA de @marcosbenito9.
Ce lundi, l’UEFA a suspendu provisoirement le joueur de Benfica pour une rencontre. Ce qui signifie qu’il ne jouera pas mercredi dans la capitale espagnole, si cette décision est bien validée. Dans la foulée, Benfica a annoncé son intention de faire appel. De son côté, Prestianni n’a pas réagi. Mais El Chiringuito indique qu’il n’a pas l’intention d’en rester là. En effet, il compte porter plainte contre Kylian Mbappé et Vinicius Jr auprès de l’UEFA, de la FIFA ainsi qu’auprès de la justice portugaise. Il estime que les accusations sont fausses et que son image a été ternie. La suite au prochain épisode.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Real Madrid
Benfica
Gianluca Prestianni
Kylian Mbappé
Vinícius Júnior

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo SL Benfica
Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
