Real Madrid : la réponse ferme de Manchester City pour Erling Haaland

Tout le monde en parle. Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé (25 ans) occupe le terrain médiatique. En effet, le Français, sous contrat jusqu’en juin 2024 au PSG, est libre de négocier avec le club de son choix. Et c’est avec le Real Madrid qu’il a décidé de poursuivre l’aventure, comme expliqué en exclusivité sur notre site. Pendant ce temps-là, on en oublierait presque Erling Haaland (23 ans). Comme KM7, le Norvégien a été lié aux Merengues ces dernières années.

Les rumeurs se sont faites plus insistantes quand son agent, Rafaela Pimenta, a été aperçue à un match au Santiago-Bernabéu. La presse ibérique a parlé du fait que Florentino Pérez voudrait recruter Mbappé et Haaland. Cela paraît compliqué financièrement mais pas impossible malgré tout. Récemment, AS a d’ailleurs expliqué que la star des Skyblues a une clause attractive cet été. Au moment de sa signature, Haaland a négocié une clause de départ fixée à 200 millions d’euros en 2024.

Sauf que le média espagnol explique que le prix est celui fixé pour les clubs de Premier League. Pour les autres, dont le Real Madrid, il faudrait entre 100 et 150 millions d’euros. Ce qui change la donne tout de même. Mais si le Real Madrid venait à passer à l’offensive, il faudrait aussi payer son énorme salaire ainsi que les divers bonus et commissions. Même avec tout ça, les Merengues devraient composer avec des Citizens prêts à tout pour conserver l’ancien du BVB.

Ce mercredi, The Sun nous apprend que Manchester City n’est pas du tout inquiet vis-à-vis de l’intérêt madrilène. Le média anglais indique qu’au sein de l’écurie anglaise, on ne panique pas à l’idée de perdre le meilleur buteur de l’effectif, qui a su mettre tout le monde d’accord depuis 18 mois. D’ailleurs, les pensionnaires de l’Etihad Stadium aimeraient prolonger le plaisir avec Haaland en lui offrant un nouveau bail, sachant qu’il est actuellement sous contrat jusqu’en 2027. Le Real Madrid a sa réponse !