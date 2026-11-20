Le Real Madrid touche au but dans le dossier JJ Gabriel. Selon les informations du quotidien espagnol AS, le club madrilène a trouvé un accord total avec Manchester United pour recruter le jeune talent anglais de 16 ans, mais doit encore obtenir l’autorisation de la FIFA pour finaliser l’opération. En raison de son âge, le transfert est soumis à une réglementation spécifique concernant les mouvements internationaux de joueurs mineurs. Les dirigeants madrilènes ont travaillé sur les aspects juridiques du dossier et se montrent confiants quant à une issue favorable. L’annonce officielle pourrait néanmoins prendre encore quelques jours, le calendrier dépendant désormais de la validation de l’instance internationale. Très suivi ces dernières semaines, le dossier semble donc entrer dans sa dernière ligne droite, alors que le Real Madrid souhaite intégrer rapidement le jeune joueur à son projet sportif.

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En attendant la décision de la FIFA, JJ Gabriel a déjà commencé à prendre ses marques dans la capitale espagnole. Le jeune footballeur s’entraîne actuellement à Boadilla del Monte et s’est rendu mercredi au centre d’entraînement de Valdebebas pour découvrir les installations du Real Madrid et rencontrer plusieurs membres du club. Toujours selon AS, il devrait signer un contrat de trois ans, conformément à la réglementation applicable aux joueurs de son âge, et intégrer dans un premier temps les équipes de jeunes madrilènes. Son évolution pourrait toutefois être rapide, puisque le club envisage de lui permettre de disputer des rencontres avec le Castilla dès janvier, à l’ouverture de la période d’enregistrement des joueurs en Primera Federación. Le Real Madrid entend ainsi accompagner progressivement le développement de l’ancien espoir de Manchester United, avec la possibilité de le faire évoluer au sein de son équipe réserve en fonction de ses performances.