PSG : João Neves savoure la qualification en finale

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a accroché sa troisième finale de la Ligue des Champions. Comme en 2020 et 2025, le club francilien a su passer l’étape des demi-finales, cette fois après une double confrontation folle avec le Bayern Munich. Obtenant un match nul 1-1 après la victoire 5-4 de l’aller, le PSG croisera la route d’Arsenal le samedi 30 mai du côté de Budapest.

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Après la rencontre, le milieu portugais João Neves a savouré au micro de Canal + : «c’est toujours un plaisir de passer, encore plus pour aller en finale. On est très fier de notre parcours, de ce qu’on a fait ici, de ce qu’on a fait en Ligue des Champions. C’est le moment de célébrer avec notre groupe, notre famille, tout le monde qui nous a aidés à se qualifier. Jouer contre le Bayern Munich, c’est toujours difficile, ils jouent bien et c’est une grande équipe. On sait souffrir aussi et on est prêt pour ce qui nous arrive. Même avec les blessures, on savait que tous les joueurs étaient prêts à jouer, peu importe leur temps de jeu. C’est comme ça qu’on a construit une grande équipe.»