PSG : Copenhague casse le prêt de Yoram Zague

Par Sebastien Denis
1 min.
Zague avec le PSG @Maxppp

L’expérience scandinave aura tourné court pour Yoram Zague. Prêté pour une saison l’été dernier par le Paris Saint-Germain afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience, le latéral droit de 19 ans ne terminera pas l’exercice au Danemark. Le FC Copenhague, qui lui a déjà trouvé un successeur à son poste sur ce mercato d’hiver, a décidé de casser son prêt selon nos informations.

Pourtant, le bilan comptable de l’international U19 tricolore n’est pas infamant. Durant ses six mois passés loin de Paris, Zague a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 2 buts. Il a même goûté au très haut niveau avec 178 minutes disputées en Ligue des Champions, s’offrant le luxe de délivrer une passe décisive face à Villarreal le 10 décembre dernier. De retour à Paris, l’incertitude plane désormais sur son avenir immédiat : va-t-il être prêté dans la foulée pour garder du temps de jeu ou réintégrer la rotation de Luis Enrique jusqu’à la fin de la saison ? Les prochains jours seront décisifs.

