PSG : Copenhague casse le prêt de Yoram Zague

L’expérience scandinave aura tourné court pour Yoram Zague. Prêté pour une saison l’été dernier par le Paris Saint-Germain afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience, le latéral droit de 19 ans ne terminera pas l’exercice au Danemark. Le FC Copenhague, qui lui a déjà trouvé un successeur à son poste sur ce mercato d’hiver, a décidé de casser son prêt selon nos informations.

La suite après cette publicité

Pourtant, le bilan comptable de l’international U19 tricolore n’est pas infamant. Durant ses six mois passés loin de Paris, Zague a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 2 buts. Il a même goûté au très haut niveau avec 178 minutes disputées en Ligue des Champions, s’offrant le luxe de délivrer une passe décisive face à Villarreal le 10 décembre dernier. De retour à Paris, l’incertitude plane désormais sur son avenir immédiat : va-t-il être prêté dans la foulée pour garder du temps de jeu ou réintégrer la rotation de Luis Enrique jusqu’à la fin de la saison ? Les prochains jours seront décisifs.