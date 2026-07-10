Portugal : la sortie osée du nouveau sélectionneur Jorge Jesus sur Cristiano Ronaldo

À peine nommé sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus a déjà donné le ton. Présenté ce vendredi pour prendre la suite de Roberto Martinez après le fiasco de la Coupe du Monde 2026, le technicien de 71 ans a affiché de grandes ambitions pour la Seleção, promettant une véritable rupture avec le passé. « Ma vision du jeu est totalement différente de celle de l’équipe nationale. Absolument différente », a-t-il notamment lancé, assurant être venu avec un seul objectif : gagner des titres avec l’une des meilleures sélections du monde.

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Le nouvel homme fort du Portugal a également insisté sur l’état d’esprit qu’il attendra de ses joueurs. « S’ils pensent que rejoindre l’équipe nationale, c’est juste pour voir leurs amis et leur famille, ils se trompent. Ils doivent jouer deux fois plus, sinon rien ne changera. La qualité est là. Je crois en notre travail et en nos joueurs », a-t-il prévenu, avant d’évoquer un cas très questionné durant cette conférence de présentation : celui de Cristiano Ronaldo. Son ancien entraîneur, du côté d’Al Nassr la saison dernière, et aujourd’hui sélectionneur, lui a ouvert la porte de la sélection, alors que le Portugal doit préparer l’Euro 2028.

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Jorge Jesus prévient ses stars

«Il ne sera jamais un problème pour l’équipe nationale ni pour moi. Concernant la polémique, chacun a le droit à son opinion. Quand je devrais prendre une décision, je parlerai individuellement à Cristiano et à chacun. Cristiano est un symbole du Portugal. Il entrera dans l’histoire, et j’ai eu un immense plaisir à travailler avec lui (…) Je ne juge pas un joueur sur son âge, c’est pareil pour Cristiano. », a-t-il lâché, en précisant que personne ne bénéficierait d’un statut particulier, expliquant qu’il ne pouvait « pas être sûr » de toujours titulariser le quintuple Ballon d’Or.

Le néo-sélectionneur a enfin envoyé un message à l’ensemble de son vestiaire. « Il y a des egos dans toutes les équipes. C’est plus difficile de travailler avec ceux qui se prennent pour des stars qu’avec ceux qui sont réellement bons », a-t-il conclu, en revenant sur le milieu de terrain décevant lors du Mondial 2026 : «tout le monde disait qu’on avait le meilleur milieu du monde. Où ça ? Au PSG, mais les idées sont différentes. Mon idée, c’est d’adapter les idées aux joueurs». Jorge Jesus va devoir convaincre afin de permettre au Portugal de retrouver les sommets du football mondial après quatre désillusions lors des dernières compétitions.