Amical : l’AS Monaco battu par Coventry

Pour son dernier match de préparation de l’été, l’AS Monaco a été battu par Coventry (2-0), à la Society Arena, ce vendredi. Ellis Simms (12e) et le Français Loum Tchaouna (32e) ont permis au club promu en Premier League cette saison de prendre le meilleur sur les Monégasques de Filipe Luís. L’ASM concède ainsi sa deuxième défaite en quatre matchs de pré-saison, après avoir été battu par le Sporting (2-0), avant de s’imposer contre Getafe (1-0) et Liverpool (2-3).

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Le club monégasque va désormais se concentrer sur les barrages de Ligue Conference, ce jeudi, avec un déplacement en Pologne sur la pelouse du Górnik Zabrze, avant de débuter sa saison en Ligue 1 contre Le Havre, dimanche 23 août. Les Monégasques accueilleront ensuite Zabrze, club présidé par Lukas Podolski, le 27 août prochain pour la manche retour.