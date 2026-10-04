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Affaire CR7 : Georgina Rodriguez lâche une story sulfureuse sur Jorge Jesus

Par Allan Brevi
1 min.
Georgina Rodriguez en compagnie de Cristiano Ronaldo @Maxppp

Georgina Rodríguez s’est invitée dans la polémique autour de Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus. La compagne de l’attaquant portugais a partagé en story Instagram une publication relayant une phrase attribuée à Sir Alex Ferguson, dans laquelle l’ancien entraîneur de Manchester United critiquait le sélectionneur portugais pour avoir convoqué Ronaldo sans lui donner de temps de jeu. Une citation qui s’est toutefois révélée fausse, aucune source crédible ne permettant de l’attribuer au technicien écossais.

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En réaction à cette publication, Georgina Rodríguez s’en est directement prise à Jorge Jesus. « Je ne sais pas comment ce monsieur peut avoir le nom du Christ », a-t-elle écrit, avant de supprimer rapidement sa story. La publication originale, issue de la page Hispanic Sports Media, est toujours disponible sur Instagram, mais aucune source fiable ne vient confirmer les propos attribués à Ferguson. Après sa sœur Elma Aveiro, qui avait également pris la défense de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux, Georgina a donc à son tour affiché son soutien au capitaine portugais.

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