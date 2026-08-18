Mercato : Strasbourg accélère pour recruter deux joueurs

Ça s’active dans tous les sens à Strasbourg. Le club alsacien a officialisé hier les départs de Julio Enciso et d’Abdoul Ouattara à Ipswich Town en échange d’un chèque d’un peu plus de 30 M€, et devrait bientôt en faire de même avec Diego Moreira. L’international belge va en effet signer à l’AC Milan pour 63 M€, bonus inclus. Le RCSA doit vendre pour rééquilibrer ses comptes, mais il compte également se renforcer.

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À commencer par le secteur défensif. Hier, la presse allemande assurait que le Werder Brême avait repoussé deux offres de Strasbourg pour son jeune défenseur central de 20 ans, Karim Coulibaly (sous contrat jusqu’en 2029), mais qu’une troisième proposition était en approche. Ce mardi, Bild révèle que ça s’est accéléré dans le dossier Coulibaly puisque l’offre française est arrivée.

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Strasbourg retente sa chance avec Deivid Washington

Ainsi, Strasbourg a mis 20 M€ plus 5 M€ de bonus sur la table pour espérer rafler la mise. Suffisant pour convaincre le Werder de lâcher son grand espoir ? On le saura très vite. De son côté, L’Équipe assure que Marc Keller s’est à nouveau tourné vers la maison mère, Chelsea, pour essayer de se renforcer en attaque avec Deivid Washington (sous contrat jusqu’en 2030).

Les deux clubs sont en négociations et il convient de rappeler que le jeune Brésilien âgé aujourd’hui de 21 ans avait déjà failli rallier l’Alsace en 2024 en échange de 21 M€. Recruté en 2023 par les Blues contre 16 M€, Deivid Washington n’avait finalement pas rejoint Strasbourg et évolue depuis avec l’équipe U21 des Blues (15 buts, 4 passes décisives en 35 matches). Cette fois sera-t-elle la bonne ? A noter que le quotidien ne précise pas si les discussions tournent autour d’un prêt ou d’un transfert.