La mort de Jesús de Miguel ravive un douloureux souvenir chez Frenkie de Jong

La mort tragique de Jesús de Miguel après un violent choc avec le gardien adverse lors d’une rencontre entre Tenerife et Andorre, a profondément touché Frenkie de Jong. Interrogé par Teledeporte sur ce drame qui a bouleversé le football espagnol, le milieu de terrain du FC Barcelone n’a pas pu s’empêcher de repenser à Abdelhak Nouri, son ancien coéquipier à l’Ajax Amsterdam. « Ça te bouleverse profondément. Ça me rappelle un peu ce qui est arrivé à Nouri. Ce n’est pas la même chose, mais j’étais sur le terrain quand c’est arrivé », a confié l’international néerlandais, visiblement ému. Un souvenir douloureux qui continue de l’accompagner plusieurs années après les faits. « Quand quelque chose se passe dans le football, je repense toujours à ce moment-là. C’est très dur », a-t-il ajouté.

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En juillet 2017, Abdelhak Nouri, alors âgé de 20 ans, avait été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match amical entre l’Ajax Amsterdam et le Werder Brême. Présent sur la pelouse ce jour-là, Frenkie de Jong avait assisté à l’effondrement de son coéquipier, qui avait ensuite subi de graves lésions cérébrales irréversibles. Ce drame avait profondément marqué le club néerlandais et l’ensemble de ses joueurs. Près de dix ans plus tard, le souvenir reste particulièrement difficile pour le milieu barcelonais, qui voit ressurgir ces images lorsqu’un accident grave survient sur un terrain. Si les circonstances sont différentes, la disparition de Jesús de Miguel, à seulement 30 ans, lui rappelle à quel point une rencontre de football peut basculer en quelques secondes.