Inter Miami : David Beckham a un plan pour reformer le dernier grand Barça de Leo Messi

David Beckham n'est pas passé au PSG par hasard. Lui aussi rêve plus grand. Depuis 2018, l'ancien milieu de terrain anglais a lancé la franchise de l'Inter Miami, qui a effectué sa première saison en MLS en 2020. Il a emmené dans ses bagages quelques anciens Fergie Babes de la classe 92. On pense bien sûr à Phil Neville, l'actuel entraîneur mais ce n'est pas tout. Pour l'aider dans ce projet et faire des Floridiens une équipe dominante dans la ligue, il s'est attaché à ramener des noms comme Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain.

Le Français parti, c'est l'Argentin qui fait seul office de figure de proue actuellemennt. Mais Beckham ne compte pas en rester là. Il a un rêve, accessible visiblement, qui se nomme Leo Messi. « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David (Beckham) est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste dans l'âme. C’est une possibilité », déclarait il y a un mois le copropriétaire de la franchise, Jorge Mas.

Beckham veut reformer une partie du Barça 2015

La Pulga, en fin de contrat en 2023 avec le PSG où tout ne se passe pas comme il le souhaiterait, aura 35 ans en juin prochain. La possibilité de s'envoler vers les États-Unis lui offrirait une belle porte de sortie, surtout qu'il pourrait ne pas venir seul. L'Inter Miami a un plus vaste projet. Il souhaite attirer des anciens coéquipiers de l'Argentin au FC Barcelone après la Coupe du Monde au Qatar. Marca précise bien que cette ambition ne démarrerait pas avant la fin de la saison 2022/2023 car tous les joueurs cités veulent disputer un dernier Mondial.

Dans cette liste, on retrouve Sergio Busquets (33 ans), qui a déjà été cité du côté de Miami dans un passé récent, mais aussi Jordi Alba (33 ans), qui prendra sa retraite internationale après le Qatar et Luis Suarez (35 ans). Grand ami de Messi, l'Uruguayen arrive en fin de parcours à l'Atlético de Madrid. Il a déjà été question d'un départ vers les États-Unis, sans donner de nom de franchise. Beckham a un rêve, celui de reformer ce quatuor qui a su remporter la Ligue des Champions en 2015. Reste à savoir comment l'Anglais parviendrait à réaliser son montage financier, alors que la MLS ne permet d'inscrire que trois joueurs en qualité de "Designated Player". Ceci est une autre histoire.