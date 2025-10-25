Ligue 1 : le Paris FC est déjà dans le dur

Depuis le début de saison, c’est l’inconstance qui règne au Paris FC. La nouvelle défaite contre le FC Nantes hier soir (2-1) l’a parfaitement illustré. Dans le jeu, les Parisiens ont déçu face à un concurrent direct au maintien, qui plus est. Un constat s’impose, la répétition de certaines erreurs défensives d’un collectif trop tendre sans véritable leader qui sort la tête du lot pour remettre de l’ordre. Les éléments d’expérience ne manquent pas pourtant mais cette contre-performance intervient à un moment où une grosse série de matchs se présente (OL, Monaco, Rennes, Lille). La 11e place pourrait être en danger.

«Ce match confirme nos lacunes depuis le début de saison, reconnaissait Stéphane Gilli hier soir après la défaite. On manque de personnalité, de caractère, on est friable sur les coups de pied arrêtés, les transitions. On est capable d’amener le ballon jusqu’aux 25m, après on manque de justesse, on fait des mauvais choix. Et à chaque ballon dans notre surface, on est en danger. Il faut être plus équilibrés. Dans les duels, on est parfois trop gentils. Il faut oser davantage aussi». L’apprentissage de la Ligue 1 (3 victoires, 5 défaites et 1 nul) n’est pas de tout repos pour un groupe renouvelé en profondeur cet été.

Les recrues tardent à faire effet

Certains donnent tout de même satisfaction depuis le début de la saison, à l’image du milieu offensif Ilan Kebbal (4 buts et 3 passes décisives en 9 matchs), de Maxime Lopez, ou du défenseur central Samir Chergui, pas toujours titulaire pourtant. Ces deux joueurs étaient déjà présents en Ligue 2 l’an passé. Les recrues, elles, tardent encore à se montrer de manière générale. Recrue la plus chère (17 M€ en provenance de Porto), Otavio a démarré sur le banc hier et Moses Simon a franchement déçu hier face à son ancienne équipe, alors qu’il est l’un des symboles du mercato ambitieux impulsé par l’arrivée de la famille Arnault et de Red Bull.

«J’attends plus de lui, confirmait le coach parisien avant de poursuivre. Comme de la majorité des joueurs, même si on parle souvent d’Ilan (Kebbal) ou de Max (Lopez) qui font un bon début de saison. Mais j’attends encore mieux de tout le monde. On doit être exigeant. Moses doit être plus régulier, plus constant dans le match, pas seulement de temps en temps, uniquement par période. Il le sait, c’est un axe d’amélioration.» «Il faut en tirer les leçons», affirmait de son côté Pierre Lees-Melou qui refuse de «tirer la sonnette d’alarme». «Ce sont des détails à régler mais au final ils nous font perdre pas mal de points depuis le début de la saison, le manque d’efficacité dans les deux surfaces.»