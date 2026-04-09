Letexier et Turpin à la Coupe du Monde 2026 !

« François Letexier et Clément Turpin font partie des 52 arbitres centraux retenus par la FIFA pour officier lors de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Parmi les 48 nations qualifiées, seules six pourront compter sur au moins deux arbitres centraux issus du même pays. Il s’agit de la troisième fois, en 23 éditions de la compétition, que la France aligne deux arbitres principaux. Les précédents remontent à 1990 en Italie avec Joël Quiniou et Michel Vautrot, puis à 2022 au Qatar avec Stéphanie Frappart et Clément Turpin », se félicite la Fédération française de football dans un communiqué. La délégation française sera complétée par cinq autres officiels : Jérôme Brisard en tant qu’assistant VAR, ainsi que Nicolas Danos, Benjamin Pagès, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni en qualité d’arbitres assistants.

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« Cette double sélection constitue une excellente nouvelle pour l’arbitrage français et, plus largement, pour notre football. Nous pouvons être fiers de compter parmi nous deux des meilleurs arbitres au monde. La confiance témoignée par la FIFA reflète la qualité de l’arbitrage français, parfois critiqué au niveau national mais largement reconnu sur la scène internationale. Je souhaite également saluer le travail de la direction de l’arbitrage, qui accompagne nos officiels au quotidien. La FFF investit fortement dans ce domaine, et la présence de nos arbitres à la plus grande compétition mondiale illustre les résultats d’une politique ambitieuse en faveur de l’arbitrage. J’espère que cela suscitera des vocations », a réagi le président de la FFF, Philippe Diallo.